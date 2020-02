MTV Uutiset vahvistaa johtoaan: Ilkka Ahtiaisesta uusi päätoimittaja

MTV Uutiset on nimittänyt uudeksi uutispäätoimittajaksi yhteiskuntatieteiden maisteri Ilkka Ahtiaisen, 47. Ahtiainen on työskennellyt MTV Uutisissa kahdeksan vuotta, joista viimeiset neljä vuotta toimituspäällikkönä. Toimituspäällikkönä hän on vastannut tv-tuotannoista, joihin kuuluvat aamun ja illan uutislähetykset sekä muut ajankohtaisohjelmat.