Ruotsi ottaa käyttöön supermaskit Pekingin talviolympialaisia varten

Ruotsin joukkue sai torstaina ikäviä uutisia, kun uransa ensimmäisiin olympialaisiin matkaava 22-vuotias hiihtolupaus Leo Johansson antoi positiivisen koronanäytteen. Huolena on, että tartuntoja on luvassa lisää.

– Yritämme suojata heitä mahdollisimman hyvin. Nyt heillä on hyvä suoja lentokentällä ja kun he istuvat koneessa toisten vieressä, Eliasson Winter toteaa.

Maskit on tuottanut ruotsalainen yritys ja niitä lähtökohtaisesti käytetään terveydenhuollossa. Niitä on myyty muun muassa karoliiniselle sairaalalle. Maskeissa on pattereilla toimiva tuuletin, joka puhdistaa ilmaa ja yhtiön mukaan kyse on yhdestä markkinoiden edistyneimmistä turvallisuustuotteista.