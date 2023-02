Oma kokki, pandemia-ajoilta tuttuja tapoja – Suomella poikkeavia käytäntöjä hiihtolajien MM-kisoissa

Joukkueen terveysturvallisuudesta vastaa Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen. Urheilumaailmaakin pitkään ahdistanut koronavirus on nyt yksi riskitekijä muiden joukossa.

– Kaikki hengitystie- ja vatsavirukset on niputettu samaan riskikokonaisuuteen, sillä niitä koskevat samat varotoimet, Valtonen selvittää.

– Kisat osuvat talveen, jolloin virusepidemioita on liikkeellä paljon kuten nyt pohjoisella pallonpuoliskolla. Viruspaine ympärillä olevista ihmisistä on suuri, Valtonen jatkaa.

Kattava virustarjonta

Valtonen vartioi varovaista joukkuetta, sillä maastohiihdon kaltaisessa lajissa pienikin flunssa verottaa suorituskykyä. Se on myös joukkueen suurin terveysriski.

– Mutta tarjontaa on monenlaista. On esimerkiksi vatsataudin riski, joten on syytä kiinnittää huomiota muutenkin hyvään hygieniaan, Valtonen sanoo.