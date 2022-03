Tässä ovat uudet Miss MP22 -finalistit

Miss MP22 -finalistit

Motoristiperheessä kasvanut Meiju on rakennustekniikan opiskelija. Hän harrastaa näyttelemistä, ratsastamista ja moottoriurheilua. Meijulle on tuttua moottoripyörän rassaaminen, bensan haju sekä öljyläikät ja hän haaveileekin omasta moottoripyörästä. Haaveena on siis siirtyä takaritsiltä itse ajamaan ja näyttämään isälle takavaloja.

Räiskyvä Iina on ammatiltaan tanssinopettaja ja hän opettaa lukuisia erilaisia tanssilajeja, muun muassa hip-hoppia ja commercial dance -lajeja. Tanssi on ollut Iinalle myös rakas harrastus koko elämän. Hän tekee, tuntee sekä elää täysillä. Mikäli Miss MP -kisan voitto osuisi kohdalle, Iina olisi valmis tekemään paljon töitä koko sydämellä.

Vauhdikas Nina rakastaa erilaisia moottoriurheilutapahtumia, ja hän on tehnyt niissä töitä myös juontajan roolissa. Vauhti on kiehtonut Ninaa jo aivan lapsesta saakka ja häntä kiehtoo se euforinen tunne, joka tulee, kun painaa kunnolla kaasua. Lavakaipuu veti hänet mukaan Miss MP -kisaan.

Tehokas Jenna on varhaiskasvatuksen opettaja ja hänellä on pitkä litania harrastuksia. Aika kuluu ulkoillen, laulaen, lukien, askarrellen, luistellen sekä lenkkeillen. Jenna suunnittelee tehokkaasti ajankäyttöä ja innostuu nopeasti monista uusista asioista. Hän unelmoi prätkäreissusta Italiaan ja Ranskaan.

Moneen mukaan lähtevä Ida työskentelee tapahtuma-alalla promoottorina ja odottaa tulevia tapahtumia innolla. Hän on toiminut myös viime aikoina Lapissa erilaisissa matkailuun liittyvissä tehtävissä ja tämän lisäksi hän aloitti tammikuussa hallintotieteiden opinnot. Ida on positiivinen, lojaali, heittäytyjä ja hauskaa seuraa.

Motoristihenkinen Laura on liikunnanohjaaja ja uimavalvoja sekä tekee myös promoottorin töitä. Hän on asunut elämänsä aikana jo neljässä eri maassa. Laura on ollut kiinnostunut prätkistä niin kauan kun muistaa ja mopokortin hän ajoi heti, kun se oli mahdollista. Derbi Sendalla Laura on ajanut ihan täysi-ikäisyyteen saakka.