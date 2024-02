Tässä ovat Suurmestari-sarjan uudet vakiokilpailijat

PIRJO LONKA Näyttelijä Pirjo Lonka lähtee kisaamaan Suurmestarin suosiosta kirjaimellisesti sata lasissa. Pysyvätkö silmälasit päässä vai eivät, on täysin toinen asia. Kilpailuviettiä Pirjolta ei puutu, ja se näkyy ja kuuluu myös studiossa. Toisaalta, jos esimerkiksi pukee itsensä leijonaksi, kaikki on periaatteessa mahdollista.

EERO RITALA

Kun Onnela-sarjasta tuttu Eero Ritala lähtee etsimään tehtävissä neroutensa rajoja, on luvassa suorastaan Eeron luovuuskurssi. Konstit on monet, mutta aina ei kuitenkaan ole ihan selvää, mikä on tehtävä ja mikä taas ei ole. Toisaalta jos joku suunnitelma pettää ja puhekin taukoaa, on aina mahdollisuus myös vähän laulaa tai käyttää taikakeinoja.