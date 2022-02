Tässä ovat Suurin pudottaja Suomen osallistujat

Suurin pudottaja Suomi -ohjelman 3. kauden kisaajat on julkaistu! Sarjassa joukko rohkeita suomalaisia lähtee matkalle kohti terveempää ja kevyempää oloa.

Tutustu kisaajiin:

Christian Engblom

Christian on 49-vuotias taikuri Turusta. Ammattiesiintyjänä hän haaveilee siitä, että saisi nousta lavalle sutjakammassa kunnossa. Christian toivoisi myös pääsevänsä eroon uniapnean hoitoon käyttämästään CPAP-laitteesta ja voivansa nukkua yönsä paremmin. Christian on valmis tekemään muutoksen ennen kaikkea siksi, että saisi nauttia terveestä elämästä pidempään yhdessä vaimonsa ja tyttärensä kanssa.

Heidi Rannikko

Heidi on 37-vuotias sote-alan yrittäjä Kankaanpäästä. Leivontaharrastus ja suvun kanssa tiuhaan vietettävät juhlat tarjoiluineen ovat saaneet vuosien saatossa vaa’an lukeman kohoamaan. Itsestään huolehtiminen on jäänyt työlleen ja lapsilleen omistautuneen yksinhuoltajaäidin elämässä täysin taka-alalle. Elämänkumppanista haaveileva Heidi on päättänyt, että nyt on aika pysyvän elämäntapamuutoksen, jotta virtaa riittää enemmän niin töihin kuin arjen askareisiinkin.

Janne Huhtimo

Janne on 34-vuotias vantaalainen Business Controller. Hän on selättänyt masennuksen, joka sai painon aikoinaan nousemaan, mutta kilot ovat yhä muistuttamassa menneestä. Janne on harrastanut aktiivisesti brasilialaista jujutsua, mutta liikkuvuus ja nopeus eivät enää riitä kisaamiseen. Janne haaveilee siitä, että elämänmuutoksen myötä hän oppisi herkuttelemaan kohtuudella, pääsisi jälleen kilpailemaan jujutsussa ja oppisi elämään hetkessä ”sitten kun” -ajattelun sijaan.

Juhani Saari

Juhani on Kemissä asuva 45-vuotias perheenisä. Ammatikseen hän ajaa taksia ja linja-autoa. Passiivinen elämäntapa ja epäsäännöllinen ruokarytmi ovat saaneet Juhanin painon nousemaan aina vain suurempiin lukemiin. Juhani haluaa pudottaa painoaan saavuttaakseen terveemmän elämän. Hän haaveilee myös, että voisi elämänmuutoksen myötä pukeutua viimein muuhunkin kuin verkkareihin ja hypätä jonain päivänä laskuvarjohypyn.

Marjatta Svenn

Marjatta on 55-vuotias kahden aikuisen lapsen äiti Äkäslompolosta. Kiloja on kertynyt epäsäännöllisen ruokailun ja herkuttelun myötä, sillä Marjatta voisi elää pelkällä salmiakilla ja suklaalla. Kassavastaavana työskentelevä Marjatta on kokeillut läpi kaikki mahdolliset ihmedieetit. Nyt hän haluaa muuttaa elämäntapansa pysyvästi, välttääkseen ylipainon myötä mahdollisesti puhkeavat suvussa kulkevat sairaudet. Lisäksi Marjatan haaveena on, että hän pysyisi liikunnallisen avopuolisonsa vauhdissa mukana paremmin, ja liikunnasta tulisi heidän yhteinen harrastus.

Juulia Raivio

Kovaksi kilpailijaksi tunnustautuva Juulia on 29-vuotias kieltenopettaja Jyväskylästä. Vuosia jatkunut kiire opiskelujen ja töiden parissa ja siitä seurannut uupumus on kerryttänyt Juulian kannettavaksi ylimääräisiä kiloja. Juulia nauttii liikunnasta, mutta ylipainon takia harrastuksiin osallistuminen on vaikeaa. Juulia haaveilee siitä, että pääsisi jälleen rakkaiden harrastustensa tanssin ja koripallon pariin eikä paino olisi enää esteenä. Myös tulevaisuudessa siintävät lapsihaaveet motivoivat Juliaa elämänmuutokseen ryhtymisessä.

Noora Soltani

Luontoa rakastava Noora on 33-vuotias myyjä Jyväskylästä, jonka perheeseen kuuluvat puoliso ja lapsi. Nooran suurena haaveena olisi perheenlisäys, mutta tällä hetkellä ylipaino seisoo haaveen tiellä. Nooran paino on jojoillut paljon vuosien saatossa, ja nyt se on korkeimmillaan, mitä se on koskaan ollut. Yhtenä suurimpana haasteena Noora pitää tunnesyömistään ja ruokailutottumuksiaan, joihin toivoo saavansa leirin myötä apua. Tähän asti hän on aina asettanut muiden tarpeet omiensa edelle, mutta nyt on tullut aika keskittyä omaan hyvinvointiin.

Satu Hildén

Satu on 54-vuotias sairaanhoitaja Turusta. Hänellä on kaksi aikuista lasta ja kaksi lastenlasta, jotka ovat hänen elämänsä keskiössä. Nyt Satu kokee, että on aika keskittyä itseensä ja tehdä kokonaisvaltainen elämänmuutos. Suurin haaste on ravitsevan ruoan syöminen ja valmistaminen, sillä nirsona syöjänä Satu turvautuu useammin karkkiin ja leipään. Sen lisäksi, että hän haluaa oppia syömään paremmin ja kokea miltä tuntuu voida hyvin, Satu haluaa olla tulevaisuudessa myös aktiivisempi isovanhempi.

Mikael Mäkelä

Mikael on 31-vuotias vasta valmistunut restonomi ja dj Tampereelta. Yhdysvalloissa lapsuutensa viettänyt Mikael kuvailee itseään show-mieheksi, joka kiihtyy nollasta sataan hetkessä. Mikaelia motivoi elämäntapamuutokseen ennen kaikkea huoli omasta terveydestä. Urheilu ja erityisesti amerikkalainen jalkapallo on ollut Mikaelilla elämässä isossa roolissa, mutta ylipaino on tehnyt harrastamisesta vaikeampaa, ja siihen hän haluaa muutoksen.

Suvi Hakasalo

Suvi on 26-vuotias kauneusalan yrittäjä Kuusamosta. Kiireinen yrittäjän arki on ajanut Suvin noutoruokakierteeseen eikä terveellisen ruokavalion noudattaminen ole ottanut onnistuakseen. Kilpailuhenkinen viestialiupseeri haaveilee siitä, että voisi harrastaa vapaammin erilaisia lajeja ilman ylipainon mukanaan tuomaa loukkaantumisriskiä. Myös tulevaisuudessa siintävät haaveet perheenlisäyksestä motivoivat Suvia tarttumaan toimeen ja muuttamaan elämäntapojaan. Suvi kuvailee itseään kovaksi peluriksi, jonka sanavarastoon ei kuuluu häviäminen.

Tällä kaudella valmentajina toimivat Janni Hussi ja Jari Sorsa, jotka kirittävät kilpailijoita kohti terveellisempiä elämäntapoja niin keittiössä kuin kuntosalin puolellakin. Suurin pudottaja Suomen juontaa Anni Hautala.