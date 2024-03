Tällainen on uusi Kolmiodraama-rakkausreality – tässä ovat ohjelman sinkut

Kolmiodraama-ohjelma alkaa MTV:llä tiistaina 5. maaliskuussa. Sarja on noussut maailmalla suureen suosioon ja viimein siitä nähdään myös suomalaisversio. Ohjelmassa viisi nykymaailman deittikulttuuriin kyllästynyttä sinkkua osallistuu kokeiluun, jossa heille valitaan kaksi sopivaa kumppania. He tutustuvat kumppaniehdokkaisiinsa pelkkien tekstiviestien välityksellä ilman ulkonäköpaineita.

Viestitellessä syntyneen yhteyden perusteella sinkut valitsevat ehdokkaista toisen, jonka kanssa he haluavat muuttaa yhteen. Tämä valinta on kuitenkin vasta alkua, sillä edessä on dramaattinen käänne, jonka myötä yksi jää kolmanneksi pyöräksi.

Ohjelmassa seurataan parien yhteenmuuttoa, arkielämää ja deittailua kesäisessä Helsingissä. He pääsevät myös tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia pareja yhteisissä juhlissa, joissa he saavat vertaistukea ongelmiinsa. Sarjan päätösjaksossa parit tekevät päätöksensä tulevaisuuden suhteen.

Tässä ovat ohjelman pääsinkut:

Mirella, 28, Seinäjoki

Kulttuurituottaja

Sinkkuna kolme vuotta

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mirella on valmistunut kulttuurituottajaksi ja työskennellyt niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Hän on hiljattain paluumuuttanut synnyinseuduilleen Pohjanmaalle, sillä hän halusi kulkea parantumatonta syöpää sairastaneen isänsä rinnalla sekä olla äitinsä tukena menetyksen hetkellä. Mirella ihailee isäänsä kovasti ja kokee, että hänen antamansa täydellisen miehen ja perheenisän malli on vaikeuttanut entisestään kumppanin löytämistä.

Pirskahteleva Mirella antaa niin hyvien kuin huonojen tunteidensa näkyä ja kuulua. Hän kuvailee itseään itsenäiseksi ja kokee, että hänessä on paljon maskuliinista energiaa. Sen vuoksi hän etsii rinnalleen henkisesti vahvaa ja miehekästä miestä, jolla on perhekeskeiset ja maalaiset arvot. Luonteenpiirteistä hän arvostaa eniten huumorintajua, mutta myös sitä, että on sanojensa mittainen. Show-miehen elementit tekevät Mirellaan vaikutuksen, mutta liika itsensä korostaminen saattaa myös ärsyttää. Häntä itseään ei pelota ottaa paikkaansa parrasvaloissa ja häneltä löytyykin harrastushistoriastaan niin kilpatanssia kuin lauluakin.

Sami, 32, Tampere

Taksinkuljettaja

Sinkkuna kaksi vuotta

Vaasasta Tampereelle muuttanut Sami on intohimoinen penkkiurheilija. Vapaa-aikansa hän kuluttaa mieluiten Ilveksen otteluissa, mutta kesäaikaan miehen voi tavata myös rakkaan harrastuksensa frisbeegolfin parista.

Sami haaveilee hyvästä avioliitosta ja perinteisestä perhe-elämästä. Rinnalleen hän haluaisi naisen, joka uskaltaa puhua vaikeistakin asioista, eikä pelkää olla aloitteellinen läheisyyden suhteen. Kaksimielisyyksillä vitsailu on pelkkää plussaa.

Itseään Sami kuvailee hyväsydämiseksi, mutta todella jääräpäiseksi. Useampi pitkä parisuhde sekä asiakaspalvelutyö ovat opettaneet häntä kuitenkin tekemään toisinaan myös kompromisseja ja hän toivoo, että kumppanikin osaisi tarpeen vaatiessa joustaa. Hänen aiemmat kumppaninsa ovat olleet punahiuksisia, mutta eniten vetoa hän tuntee vaaleisiin naisiin, joilla on avoin ja iloinen luonne.

Pinja, 30, Tampere

Sirkustaiteilija

Sinkkuna viisi vuotta

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pinja työskentelee sirkusartistina ja ammatti on vienyt häntä maasta ja kulttuurista toiseen jo 10 vuoden ajan. Ainainen yksin oleminen ja asioiden kokeminen on alkanut tuntua kuitenkin viime aikoina raskaalta ja hän kokee olevansa valmis asettumaan aloilleen ja perustamaan perheen. Oikean kumppanin löytyessä hän näkisi lapsia elämässään mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa.

Pinjan unelmakumppani on huomaavainen herrasmies, joka on urheilullinen ja bisneshenkinen, sillä yrittäjänä työskentelevälle itsenäiselle naiselle on tärkeää, että molemmat tienaavat omat rahansa. Pinjan viimeisimmät kumppanit ovat olleet ulkomaalaisia, sillä hän ei ole oleillut Suomessa pitkiä aikoja. Suhteet ovat opettaneet, että läheisyys on ihmiselle paitsi luonnollista myös tärkeää.

Sanna, 45, Tampere

Liikunta-alan yrittäjä

Sinkkuna 10 vuotta

Sannalla on takanaan kaksi avioliittoa, joista viimeisin päättyi 10 vuotta sitten. Hän ei ole etsimällä etsinyt parisuhdetta ennen tätä, sillä tanssistudiota Tampereella pyörittävän kahden lapsen äidin arki on ollut vuosia kiireistä. Vaikka oikea aika parisuhteelle on nyt, kun lapset alkavat olla isoja, hän haluaa, että molemmilla on myös omat elämät.

Sanna etsii itsevarmaa ja miehekästä miestä, joka ei kutista itseään vahvan ja temperamenttisen naisen rinnalla. Hän toivoo mieheltä myös ripausta vanhan ajan herrasmiesmäisyyttä ja selkeiden sukupuoliroolien vaalimista suhteessa. Unelmamiehekseen Sanna mainitsee Teemu Selänteen, sillä tyyli, urheilullisuus ja karisma tekevät häneen vaikutuksen.

Sannalla on henkinen puolensa ja hänestä on sanottu, että hänellä on aurinkoinen aura. Naisella onkin mielestään vahva sisäinen vaisto ja hän aistii ihmisestä kaiken oleellisen jo tämän kävelytyylistä. Deittailussa hän luottaa intuitioonsa eikä tuhlaa aikaansa tyyppeihin, joista säteilee vääränlaista energiaa.

Waltteri, 27, Vantaa

Asiakkuuspäällikkö

Sinkkuna puolitoista vuotta

Waltteri on ollut sinkkuna noin puolitoista vuotta. Vaikka hän on työskennellyt pitkään myyntialalla, on hän huomannut, että itsensä markkinointi deittisovelluksissa on vaikeaa. Hän hakee rinnalleen henkilöä, jolla on aktiivinen ja innostunut ote elämään.

Waltterin erityisiä intohimoja ovat erilaiset pallopelit, luonnonvesissä uiminen ja ruoanlaitto, jossa hänen bravuureitaan ovat texmex ja tuliset ruoat. Hän rakastaa myös nopeita menopelejä ja auton ratti on ainoa paikka, jossa viilipyttynä tunnetun miehen voi saada tulistumaan.

Yli 50 kauluspaitaa omistavalle Waltterille tyyli on tärkeää. Kumppanissa hän arvostaa naisellisuutta sekä kykyä pukeutua tilanteen luonteen vaatimalla tavalla. Vaihto-oppilasvuosi Hollannissa synnytti kipinän nähdä ja kokea maailmaa ja hän haaveilee asuvansa jonain päivänä ulkomailla. Tästä muistutuksena hän on tatuoinut iholleen maailmankartan.