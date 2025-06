Tässä ovat suosikit NHL:n kärkivarauksiksi – Liigan tähtivahdin tilanne puhuttaa

Jääkiekon NHL:n vuosittainen varaustilaisuus järjestetään viikonloppuna Los Angelesissa. Viime vuosina suomalaispelaajia on varattu maailman parhaaseen liigaan vähäisenlaisesti, eikä tämänkään vuoden tilaisuudesta odoteta suomalaismenestystä.

Suomalaisia on viime vuosina varattu NHL:ään ensimmäisellä kierroksella muutaman vuoden välein, mutta edellisestä kärkikymmenikön nimestä on kulunut jo kuusi vuotta. Jos ennakkoarvioita on uskominen, tämän vuoden ykköskierroksella ei suomalaisia lavalle kutsuta.

Suomalaispelaajista vuosittaiselle lähes sadan pelaajan testileirille pääsi mukaan vain Ässien puolustajalupaus Lassi Boelius. Myös Kiekko-Espoossa ja Nuorissa Leijonissa loistanut maalivahti Petteri Kilpinen tullaan varmasti varaamaan, mutta millä kierroksella?

Suosikki draftin ykkösvaraukseksi on kanadalaispuolustaja Matthew Schaefer. Videolla MTV Urheilun Anssi Shemeikka käy läpi viikonlopun mielenkiintoisimmat seurattavat.