SM-liiga hehkuttaa alkukauden yleisömääriä – lukujen takaa paljastuu konttaava jättiläinen, mutta myös yllättävä onnistuja

Jääkiekon SM-liigan alkukauden otteluissa on käynyt enemmän yleisöä kuin kymmeneen vuoteen. SM-liiga julkaisi keskiviikkona tiedotteen, jonka mukaan 75 ensimmäisen sarjaottelun kokonaisyleisömäärä sekä ottelukohtainen keskiarvo ovat korkeammalla kuin kertaakaan sitten kauden 2014-2015.

SM-liigan mukaan alkukauden ensimmäisissä 75 ottelussa kävi yhteensä 322 416 katsojaa eli 4 299 katsojaa ottelua kohden. Kasvua viime kauden vastaavaan aikaan on 7,3 prosenttia.

Yleisömäärien vertailua kausien välillä hankaloittaa kuitenkin se, että tällä kaudella kaikki SM-liigan seurat ilmoittavat yleisömääränsä myytyjen kausikorttien ja myytyjen lippujen mukaan. SM-liigan mukaan lähes kaikki seurat tekivät näin jo aiemmin, mutta joillain yleisömäärän ilmoittamistapa on muuttunut. Näin on muun muassa Ässien kohdalla, kuten Yle aiemmin kertoi.

Yleisömäärät SM-liigassa 75 ottelun jälkeen

KAUSI YLEISÖÄ YHT KESKIARVO MUUTOS 2014–15 319 548 4261 2015–16 303 024 4040 -5,2 % 2016–17 313 197 4176 +3,4 % 2017–18 291 604 3888 -6,9 % 2018–19 299 489 3993 +2,7 % 2019–20 301 507 4020 +0,7 % 2020–21 160 610 2141 -46,7 % 2021–22 225 332 3004 +40,3 % 2022–23 300 419 4006 +33,4 % 2023–24 322 416 4299 +7,3 % Lähde: SM-liiga

Tavoitteet pääosin vielä kaukana

Vaikka kausi on monilla seuroilla käynnistynyt kelpo yleisömäärien edessä, on suurimmalla osalla rutkasti kirittävää, mikäli ne mielivät päästä kauden yleisötavoitteisiinsa. Alkukauden aikana ainoastaan HIFK, KalPa, Sport ja Ässät ovat vetäneet yleisöä paremmin kuin ovat budjetoineet.

Näin varhaisessa vaiheessa kautta suurien johtopäätösten vetäminen yleisökeskiarvoista on vielä hankalaa, mutta jotain osviittaa luvut kuitenkin antavat. Joukkueet ovat tätä juttua 12. lokakuuta kirjoitettaessa pelanneet 4-7 kotiottelua.

Selvimmin yleisötavoitettaan edellä on HIFK, joka on ollut myös alkukauden yleisömagneetti numero yksi. Helsinkiläisten neljän ensimmäisen kotiottelun yleisökeskiarvo on ollut huima 7 968, mikä ylittää kauden tavoitekeskiarvon 7 100 liki 900 katsojalla.

Alkukauden pelillinen yllättäjä Ässät on sekin onnistunut houkuttelemaan Isomäen kiekkopyhättöön reilusti enemmän väkeä kuin oli budjetoinut. Ässien alkukauden yleisökeskiarvo 4 512 on yli 300 katsojaa tavoitetta edellä. Yllättävänä onnistujana voidaan pitää Sportia, joka ei kaukalossa ole häikäissyt. Vaasalaiset ovat kuitenkin noin 150 katsojaa edellä tavoitettaan. KalPa on tavoitettaan edellä 16 katsojaa.

Alkukauden yleisökeskiarvot ja yleisökeskiarvotavoitteet

SEURA ALKUKAUDEN KESKIARVO TAVOITE HIFK 7 968 7 100 HPK 2 994 3 500 Ilves 6 745 8 000 Jukurit 2 677 2 800 JYP 3 108 3 500 KalPa 3 266 3 250 KooKoo 2 924 3 300 Kärpät 4 269 5 000 Lukko 3 274 3 300 Pelicans 3 265 3 500 SaiPa 2 782 3 300 Sport 3 334 3 183 Tappara 7 497 7 600 TPS 5 050 5 200 Ässät 4 512 4 200 Lähde: SM-liiga.

Ilves ja Tappara olivat viime kaudella mainion menestyksen ja upouuden Nokia Arenan siivittämänä SM-liigan yleisöykköset. Nyt alkukaudella seurojen yleisöluvut ovat olleet kelvollisia, mutta varsinkin Ilveksellä kirittävää tavoitteeseensa vielä riittää.

Tappara on kerännyt alkukauden otteluihin keskimäärin 7 497 katsojaa, millä se on 103 katsojaa perässä tavoitettaan. Ilveksen tilanne on huonompi. Viime kaudella yli 8 200 katsojan keskiarvolla operoinut seura on houkutellut toistaiseksi keskimäärin 6 745 katsojaa, millä se jää 8 000 katsojan tavoitteestaan hurjasti jälkeen. Ilveksen kohdalla huomioitava on kuitenkin se, että Tappara isännöi kauden ensimmäistä Tampereen paikalliskamppailua, kun Ilveksen kotipeli on ohjelmassa vasta myöhemmin lokakuussa. Täysi Nokia Arena nostaisi Ilveksen keskiarvon Tapparan vastaavan tasolle.

Ilveksen ohella pahimmin perässä tavoitettaan ovat HPK, JYP, KooKoo, Kärpät, Pelicans ja SaiPa, joilla matkaa tavoitteeseen on niin ikään satoja katsojia. Yleisötavoitteekseen keskimäärin 5 000 katsojaa asettanut Kärpät on saanut Raksilaan keskimäärin vain 4 269 katsojaa.

Kolmella pudotusta viime kaudesta

SM-liiga-seurat ovat pääsääntöisesti onnistuneet houkuttelemaan katsomoihin enemmän yleisöä kuin viime kaudella samaan aikaan. Julkaistujen lukujen valossa eniten yleisömääriään viime kauden vastaavaan aikaan ovat kasvattaneet Jukurit, Tappara, Sport ja Ässät, joiden alkukauden kotiotteluissa ilmoitetut yleisömäärät ovat yli 30 prosenttia viime kautta suurempia. Tapparan kohdalla laskelmasta on jätetty pois kuluvan kauden ensimmäinen paikallisottelu, sillä viime kaudella vastaavaa ottelua isännöi Ilves.

Paikalliskilpailija Ilveksen alkukauden yleisömäärä puolestaan käytännössä sama kuin samaan aikaan viime kaudella ollen alle prosentin kasvussa. Ilveksen luvuissa on jätetty huomioimatta viime kauden ensimmäinen paikallisottelu.

Alkukauden yleisökeskiarvot 2022 vs. 2023

SEURA 2022-23 2023-24 MUUTOS (%) HIFK 7 969 7 182 10,95 HPK 3 142 2 994 -4,71 Ilves 6 701* 6 745 0.66 Jukurit 1 942 2 678 37,90 JYP 3 085 3 108 0,75 KalPa 2 944 3 266 10,94 KooKoo 2 886 2 924 1,32 Kärpät 4 895 4 269 -12,79 Lukko 3 249 3 275 0,80 Pelicans 2 736 3 265 19,33 SaiPa 2 705 2 783 2,88 Sport 2 482 3 335 34,37 Tappara 5 088 6 893* 35,48 TPS 5 599 5050 -9,81 Ässät 3 440 4 512 31,16

*Tapparan ja Ilveksen kohdalla paikallispeli jätetty pois vertailusta.

Alamäkeä yleisömäärissä ovat alkukaudella liukuneet vain uutta nousua hakeva Kärpät, miljoonatappioita takova, mutta alkukaudesta kelvollisesti pelannut TPS ja ennakkoarvoissa sarjan hännille povattu HPK.