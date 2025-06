Tappara ja Ilves revitään erilleen? Tältä uusi SM-liiga voisi näyttää

Jääkiekon SM-liigan osakasseurat tutkivat tällä hetkellä konferenssimallista sarjamuotoa. MTV Urheilu esittää tässä artikkelissa esimerkkejä, millä tavoin SM-liigan runkosarjaa voitaisiin tulevaisuudessa pelata, mikäli joukkueet jaetaan kahteen lohkoon.

Konferenssimalli tarkoittaisi, että nykyiset 16 joukkuetta jaettaisiin kahteen runkosarjalohkoon. Tapa on tuttu NHL:stä. Vaihtoehto on noussut ykköshevoseksi liigajoukkueiden kesken. Päätöksiä sarjamuutoksesta saatetaan tehdä vielä kuluvan vuoden aikana.

Uuteen malliin saatettaisiin ottaa mukaan muutamia uusia joukkueita. Tässä mallinnuksessa mukana ovat vahvimmin liigaan pyrkivä Jokerit, sekä niin ikään nousua vuoden päästä hamuava Joensuun Kiekko-Pojat.

Liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä kertoi maanantain mediatilaisuudessa, että konferenssien jakovaihtoehtoja on tässä vaiheessa useita.

– Voi olla vaikka edellisen vuoden urheilulliseen menestykseen tai talousalueen kokoon liittyviä jakomalleja. Teemme nyt sitä tarkempaa taustatyötä, että minkälaisia ne konkreettiset konferenssivaihtoehdot ovat. Totta kai, viime kädessä merkitystä on sillä, että miten isoja ne konferenssit ovat, Seppä kertoi pari päivää sitten.

MTV Urheilun tässä artikkelissa esittämät konferenssijaot perustuvat tulkintoihin Jyrki Sepän lausunnoista. SM-liiga ei ole esittänyt alla olevia malleja.

Tältäkö tulevaisuus näyttää?

NHL:ssä jako on tehty maantieteellisesti. Jos SM-liiga päätyisi samaan ratkaisuun, näyttäisivät karttalohkot esimerkiksi tältä:

Karttakonferenssit: Länsi: Kärpät, Sport, Lukko, Ässät, TPS, Ilves, Tappara, HPK ja K-Espoo Itä: HIFK, Jokerit, Jukurit, JYP, Pelicans, KalPa, SaiPa, KooKoo ja JoKP

Asukaslukujen perusteella rakennettavat konferenssit olisivat täysin toista maata. On täysin auki, ripoteltaisiinko joukkueet tasaisesti, vai muodostaisivatko isompien alueiden joukkueet toisen konferenssin, jolloin pienemmät jäisivät toiseen.

Asukaslukukonferenssit tasaisesti jaettuna: Konferenssi 1: HIFK, Jokerit, K-Espoo, TPS, JYP, KalPa, JoKP, SaiPa ja HPK Konferenssi 2: Ilves, Tappara, Kärpät, Pelicans, Ässät, KooKoo, Sport, Jukurit ja Lukko Asukaslukukonferenssit suuruusjärjestyksessä: Konferenssi 1: HIFK, Jokerit, K-Espoo, Tappara, Ilves, TPS, Kärpät, JYP, ja KalPa Konferenssi 2: Pelicans, JoKP, SaiPa, HPK, Ässät, KooKoo, Sport, Jukurit ja Lukko SM-liigapaikkakuntien asukasluvut 30.4.2025: Helsinki: 687 441

Espoo: 322 745

Tampere: 260 468

Oulu: 216 313

Turku: 206 537

Jyväskylä: 149 061

Kuopio: 125 581

Lahti: 121 419

Pori 83 133

Joensuu 78 686*

Kouvola 78 197

Lappeenranta 73 255

Vaasa 70 291

Hämeenlinna 68 407

Mikkeli 51 753

Rauma 39 015 *Ei Liiga-paikkakunta, mutta mukana spekulatiivisessa artikkelissa.

Kolmas mielenkiintoinen vaihtoehto olisi aiempien vuosien menestykseen perustuva jako. Tätä mallia voitaisiin käyttää sarjamallin aikana esimerkiksi siten, että päättyneen kauden loppusijoitukset määrittäisivät runkosarjalohkon seuraavaan syksyyn.

MTV Urheilu käytti tässä tapauksessa kuitenkin viiden edellisen vuoden loppusijoituksia. Mitä suurempi sijoitusten yhteenlaskettu luku on, sitä alempana seura olisi nokkimisjärjestyksessä.

Viiden viime kauden ylivoimaisesti menestynein seura on Tappara, joka on voittanut kolme mestaruutta, jäänyt kerran neljänneksi ja viime keväänä seitsemänneksi. Tapparan on siis vertailun ykkönen.

Tämän hahmottelun toisessa muodossa esimerkiksi Jokerit ja HIFK pääsisivät tahkomaan hurjan määrän paikallispelejä, mutta Tappara ja Ilves sekä Ässät ja Lukko joutuisivat mahdollisesti tyytymään vähempään, sillä ne olisivat eri lohkoissa.

Jos joukkueet laitettaisiin toisaalta kylmästi paremmuusjärjestykseen, voisi Jokerit jäädä kakkosporukkaan, mutta HIFK ottaisi sijoituspaikkansa ykköslohkosta.

Alla esiteltynä molemmat skenaariot.

Konferenssit 5 vuoden menestyksen perusteella, tasaisesti jaettuna: Konferenssi 1: Tappara (1.), Lukko (4.), KalPa (5.), Kärpät (8.), Kookoo (9.), Sport (12.), HPK (13.), Kiekko-Espoo (16.), Jokerit (17.) Konferenssi 2: Ilves (2.), HIFK (3.), TPS (6.), Pelicans (7.), Jukurit (10.), Ässät (11.), SaiPa (14.), JYP (15.), JokP (18.) Konferenssit 5 vuoden menestyksen perusteella, paremmuusjärjestys: Konferenssi 1: Tappara, Ilves, HIFK, Lukko, KalPa, TPS, Pelicans, Kärpät ja KooKoo Konferenssi 2: Jukurit, Ässät, Sport, HPK, SaiPa, JYP, K-Espoo, Jokerit ja JoKP *Kiekko-Espoo on pelannut vain yhden Liiga-kauden ja on tässä mallissa sijalla 16. Jokerit on sijoitettu Mestis-mestarina sijalle 17, JoKP on sijalla 18.

MTV Urheilu kaavailee vielä yhtä vaihtoehtoa, joka perustuisi puhtaasti talouslukuihin. Tässä muodossa vertailuperusteena on käytetty Liiga-seurojen viimeisintä julkista tilikautta (2023–2024) ja järjestys asettuu liikevaihdon perusteella.

SM-liigaseurojen liikevaihdot tilikaudella 2023–2024 (milj. euroa): Kärpät 33,8

Tappara 18,1

HIFK 17,3

Ilves 15,5

TPS 12,4

Pelicans 12,2

KalPa 9,5

Lukko 8,8

Ässät 8,3

JYP 7,2

KooKoo 6,7

Sport 6,4

HPK 6,1

SaiPa 4,8

Jukurit 4,8

Talousvaihtoehdossa tasaisen jaon listaus näyttää mielenkiintoiselta. Tässäkin hahmotelmassa Tampereen ja Helsingin paikallispelit olisivat, jos eivät tiukassa, niin ainakin vähemmällä.

On toki mitä luultavimmin selvää, etteivät samojen paikkakuntien seurat suostuisi konferenssimalliin, jossa ne sijoitettaisiin jollakin perusteella eri puolille.

Jos talousjaottelu menisi kylmästi numerojärjestyksessä, olisi ylemmän kokoonpanon yhteenlaskettu liikevaihto lähes kymmenkertainen alempaan verrattuna.

Alla esiteltynä molemmat skenaariot.