Ilman Mikko Rantasta pelannut Dallas Stars murjoi yön NHL-kierroksella Edmonton Oilersin maalein 8–3.

Kahden ulosajonsa vuoksi pelikiellossa ollutta Rantasta ei keskiviikon vastaisena yönä kaukalossa nähty, mutta ilman suomalaistähteään pelannut Dallas oli silti kovassa iskussa.

Vierasjoukkue Dallas löi Edmontonin kanveesiin jo avauserässä tykittämällä neljä maalia Stuart Skinnerin selän taakse. Roope Hintz vastasi Dallasin 2–0-maalista, kun hän laukoi Miro Heiskasen laukauksesta syntyneen irtokiekon verkkoon.

Dallasin maalitahti ei hyytynyt, sillä verkko heilui ottelun aikana vielä neljästi ja Dallas poistui kaukalosta voittajana maalein 8–3.

Dallasin tähtihyökkääjä Jason Robertson teki ottelussa seurahistoriaa. Hän kasvatti maaliputkensa seuraennätyksellisiin mittoihin onnistumalla maalinteossa jo seitsemännessä ottelussa peräkkäin. Maaliputkensa aikana Robertson on tehnyt huimat 11 maalia.

Illan tehomiehenä hääri 1+3-tehot iskenyt Wyatt Johnston.

Dallas vankisti voittonsa myötä asemiaan läntisen konferenssin kakkossijalla. Edmonton puolestaan on kymmenentenä.