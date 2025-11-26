NHL:n sarjajumboksi valahtanut Nashville Predators on surkeassa jamassa, väittää NHL:n sisäpiiritoimittaja Frank Seravalli.

Nashvillen alkukausi on ollut karmea. Sarjajumbona majaileva joukkue on voittanut 22 pelistään vain kuusi.

Kantrikaupungin joukkueen GM Barry Trotz reagoi joukkueensa vireeseen hiljattain jykevästi. Trotz nimittäin tylytti julkisesti pelaajiaan The Tennessean -lehdelle.

– Minä tarvitsen pelaajiltani enemmän. Tarvitsen enemmän. Kun katsoo pelaajiamme, meidän pitäisi tehdä enemmän maaleja. Katson pelejä systemaattisesti, ja tiedän, ketkä tekevät virheitä. Jos joku syöttää kiekon suoraan vastustajalle, se ei ole valmentajan vika, Trotz tylytti.

Tylytyksestä huolimatta Nashvillen kurssi ei ota millään kääntyäkseen. Ma-ti yönä Suomen aikaa Nashville kärsi tylyn 3–8-tappion Floridalle, joka iski ottelun avausmaalin jo 11 sekunnin pelin jälkeen.

NHL:n sisäpiiritoimittajan Frank Seravallin mukaan tyly murskatappio oli seurausta seurapomo Trotzin julkisesta kritiikistä.