Tässä ovat Sointu Borg & Tyrkyt -sarjan kilpailijat

Sointu Borg & Tyrkyt -ohjelmassa etsitään seuraavaa kaupallisen vaikuttamisen tähteä.

Ylen Sointu Borg & Tyrkyt -sarjan kilpailijat on julkistettu.

Tiedotteessa kerrotaan, että sarja paljastaa kaupallisen vaikuttamisen lainalaisuudet, kovan työn ja raadollisuuden glamourin takana. Sarjassa mediapersoona ja vaikuttaja Sointu Borg pureutuu someammattilaisuuden ytimeen ja lähtee etsimään seuraavaa kaupallisen vaikuttamisen tähteä Suomen sometaivaalle, "jossa vain todelliset tyrkyt voivat loistaa".

Kilpailun voittaja saa itselleen vuoden managerisopimuksen Borgin managerin Emmi Lehtomaan kanssa.

Ohjelma alkaa Yle Areenassa 17. helmikuuta.

Tässä ovat ohjeman kilpailijat:

Eleonoora Kauhanen.

Eleonoora Kauhanen, 24, Helsinki

Eleonoora on näyttelijä ja ammattiprinsessa, jonka valloittava persoona näkyy ja kuuluu jo kaukaa. Hänen sosiaalisen median kanavissaan pääsee näkemään filtteröimätöntä arkea ja hassuttelua sekä yhteiskunnan epäkohtiin puuttuvaa aktivismia.

Second hand -muotia rakastava Eleonoora on perfektionisti, joka haluaa muuttaa maailmaa yksi julkaisu kerrallaan. Pystyykö Eleonoora yhdistämään kaupallisuuden omaan idealismiinsa?

Ada Forsman.Janita Autio

Ada Forsman, 23, Helsinki

Ada on ammatiltaan stylisti ja opiskelee markkinointia. Hänen sosiaalisen median kanavistaan löytää pääosin muotiin ja kauneuteen liittyvää sisältöä.

Julkisuutta maistanut kunnianhimoinen Ada haluaa jonain päivänä olla Suomen tunnetuin muotivaikuttaja. Lahjakas Ada tähtää korkealle eikä pelkää sanoa sitä ääneen. Onnistuuko Ada erottautumaan erittäin kilpaillussa muotigenressä?

Tapio Viinikangas.Janita Autio

Tapio Viinikangas, 23, Helsinki

Tapio opiskelee musiikkikasvatusta Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Hän on muusikko, esiintyjä ja viulisti. Sosiaalisen median kanavissaan Tapio kertoo elämästään taiteilijana ja viihdyttää seuraajia huumorivideoillaan.

Tunnollinen ja luova Tapio haaveilee voivansa yhdistää kaupallisuuden ja taiteilijuuden. Tapio on jo onnistunut trendaamaan Tik Tokissa, mutta onnistuuko hän vakuuttamaan myös Soinnun?

Alissa Mettälä.Janita Autio

Alissa Mettälä, 24, Helsinki

Alissa tekee töitä lastenhoitajana ja opettajana. Määrätietoinen Alissa haluaa tehdä visuaalisesti kaunista sisältöä omaan someensa ja toimia esimerkkinä siitä, että lähtökohdat eivät määrittele tulevaisuutta.

Alissa haaveilee omasta kosmetiikkabrändistä ja monipuolisesta urasta vaikuttajana. Tämän esteenä on aiemmin ollut itsekriittisyys, jonka takia Alissa ei ole pystynyt tuomaan omaa persoonaansa esiin somessa. Löytääkö Alissa kaipaamansa rohkeuden Soinnun opissa?

Kristiina Raula.Janita Autio

Kristiina Raula, 28, Rauma

Valovoimainen Kristiina tulee pilkahtelevan murteensa kanssa Raumalta. Kristiinan pääteemoja hänen omissa sosiaalisen median kanavissaan ovat kehorauha, mielen hyvinvointi, itsensä hyväksyminen ja monipuolinen lifestyle-sisältö.

Kristiina työskentelee sairaanhoitajana erikoistuneena mielenterveystyöhön. Omaa someaan kunnianhimoisesti tekevä Kristiina on haaveillut pitkään vaikuttajan työstä, mutta kaipaa vielä rohkaisua ja lisää itsevarmuutta.

Arttu Kilpeläinen.Janita Autio

Arttu Kilpeläinen, 26, Helsinki

Arttu työskentelee poliisina ja on aiemmin pitänyt kaikki some-kanavansa yksityisinä. Tilanne muuttui, kun Arttu päätti aloittaa podcastin tekemisen silloisen kumppaninsa kanssa. Vaikka parisuhde ja podcast myöhemmin päättyivät, rakkaus puhumiseen jäi.

Leppoisa Itä-Suomen kasvatti haluaa kannustaa erityisesti miehiä puhumaan tunteistaan. Omasta podcastista haaveileva Arttu pelkää edelleen, mitä muut hänen ympärillään ajattelevat. Voiko poliisi olla tyrkky?

Sheila Diavila Da Costa.

Sheila Diavila Da Costa, 28, Tampere

Sheila on vauhdikas suuhygienisti ja tanssija, joka on osallistunut myös Miss Suomi -kilpailuun. Hänen sosiaalisen median kanavissaan on monipuolista sisältöä aina matkustelusta muotiin.

Kameran edessä viihtyvä Sheila haaveilee urasta media-alalla. Sheila on sydämellinen ja iloinen persoona, jonka elämän keskiössä on parisuhde. Eloisa Sheila on usein kokenut joutuvansa pienentämään itseään. Onko nyt Sheilan aika loistaa?

Ari Päivärinta.Janita Autio

Ari Päivärinta, 19, Turku

Ari opiskelee Turussa media-alaa. Hänen intohimojaan ovat matkustaminen ja valokuvaus. Arin sosiaalisen median kanavista löytyy estetiikkaa ja huumoria.

Sanavalmis Ari on tilannekomiikan mestari, joka haaveilee joku päivä kuvaavansa Voguen kannen. Arilla on runsaasti ideoita ja unelmia, mutta hän ei ole ihan varma mihin suuntaan lähteä. Kirkastuuko visio kilpailun aikana?