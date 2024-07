Tässä ovat uudet Suomen kaunein koti -tuomarit

Jälleen tänä syksynä Suomen kaunein koti -sarja vie katsojat 30 kauniiseen kotiin eri puolilla Suomea. Luvassa on historiaa huokuvia huviloita, moderneja massiivipuutaloja, oivaltavia ratkaisuja sisustuksessa sekä paljon kaunista taidetta.

Ennen kauden finaalijaksoa nähdään erikoisjakso, jossa käydään muusikko Iiro Rantalan, näyttelijä Lotta Kuusiston ja näyttelijä Anja Pohjola-Sirénin luona.

Tuomaristoon rinnalleen toimittaja Hanna Sumari saa uudet tuomarikollegat sisustusarkkitehti Joanna Amemorista sekä arkkitehti Pekka Pakkasesta. He valitsevat kohteista 10 finalistia, joista katsojat äänestävät koko kauden voittajan. Voittaja saa 10 000 euroa omien sisustushaaveidensa toteuttamiseen.

– Joanna ja Pekka tuovat ohjelmaan täysin uusia näkökulmia. He ovat avanneet minulle uusia polkuja ja virikkeitä siihen, millainen on kaunis koti, hyvä arkkitehtuuri ja hyvä maku. Olen nauttinut suuresti työskentelystä näiden ihanuuksien kanssa. Joanna ja Pekka ja heidän tietonsa ja näkemyksensä innoittavat minua suuresti! Heillä on vankkaa ja syvällistä tietoa ja raikkaita näkemyksiä sekä arkkitehtuurista että sisustusarkkitehtuurista, Sumari kertoo tiedotteessa.

Tutustu uusiin tuomareihin

Joanna Amemori

Joanna Amemori on helsinkiläinen sisustusarkkitehti, joka suunnittelee sekä koteja että liiketiloja. Amemorin työhön kuuluvat tila- ja pintamateriaaliratkaisut, kalustesuunnitelmat ja stailaus.

Hänen pyrkimyksenä on luoda selkeitä ja luontevia tiloja, joissa ajan arkkitehtuuri, pinta- ja materiaaliratkaisut, kalustus ja taide muodostavat mielenkiintoisen ja toimivan kokonaisuuden. Tavoitteena on aina asiakkaan näköinen ja tarpeisiin sopiva lopputulos, joka miellyttää silmää ja toimii käyttötarkoituksessaan pitkään. Suomen kaunein koti -tuomarikolmikkoon hän lähti ilomielin.

– Tuntuu etuoikeutetulta päästä kyläilemään ihmisten kauniissa kodeissa. Koti on aina hyvin henkilökohtainen ja tärkeä paikka ihmisille. On erityistä, että asukkaat ovat valmiita kutsumaan tuomariston myötä kaikki katsojat kylään katsomaan tapaa, jolla he ovat arkeansa ja juhlaansa rakentaneet. Joskus tuntuu raa'alta laittaa näin henkilökohtaisia paikkoja arvostelun alaiseksi ja järjestykseen, Amemori sanoo tiedotteessa.

– Etukäteen minua mietitytti se, pystyisinkö siihen. Päätin kuitenkin lähestyä rooliani siten, että annan ammattini puolesta vinkkejä katsojille, miten saavuttaa asiat, jotka ovat kodeissa erityisen onnistuneita. Ja toisaalta miten korjata ne seikat, jotka tuntuvat haastavilta tai hieman puolitiehen jääneiltä. Jää katsojan oman mielipiteen ja mieltymysten varaan onko näistä seikoista samaa mieltä, koti on temmellyskenttä, missä ei varsinaisia kiveen hakattuja sääntöjä ole.

Pekka Pakkanen

Arkkitehti Pekka Pakkanen on Suomen kaunein koti -ohjelman katsojille tuttu sarjan ensimmäiseltä kaudelta. Pakkanen on Planetary Architecture -arkkitehtitoimiston perustaja ja vetäjä. Toimisto on perustettu 2019 etsimään vastauksia aikamme ilmasto- ja biodiversiteettikriiseihin korkealaatuisen ja kestävän arkkitehtuurin keinoilla. Pakkanen on toiminut muun muassa Allas Sea Poolin, Serlachius Museo Göstan, Serlachiuksen Taidesaunan ja Versowoodin Keskuskonttorin pääsuunnittelijana.

Hänet on palkittu ykkössijalla lukuisissa arkkitehtikilpailuissa ja hän on saanut kaksi vuoden betonirakennepalkintoa, vuoden puurakennepalkinnon ja ollut kaksi kertaa Arkkitehtuurin Finlandiapalkintoehdokkaana.

Toimistonsa ohella Pakkanen luennoi, opettaa Aalto-Yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella, toimii Helsingin Kaupunkikuvatyöryhmän asiantuntijajäsenenä, kirjoittaa eurooppalaista CLT-opasta ja julkaisee Arkkitehtuuria-podcastia.

– Sisustus ja arkkitehtuuri mielletään nykyisin selkeästi enemmän toistensa jatkumona kuin 10 vuotta sitten ohjelman ensimmäisen kauden aikaan. Sisustusta ei nähdä enää valkoisena ylimaalauksena, jota somistetaan tunnistettavilla designobjekteilla ja pakollisilla sisustuselementeillä vaan kodeissa on nykyisin luonnetta, persoonaa ja uskallusta, Pakkanen kertoo tiedotteessa.

– Parasta kaudessa ovat olleet positiiviset yllätykset, joita on riittänyt. Jokainen koti on ollut tutkimusretki tuntemattomaan. Uusi kausi tarjoilee laajan kattauksen täysin erilaisia asumisen malleja, joista kaikkein parhaissa on toiminnallisuus, persoonallisuus ja kauneus kasvavat ympäristönsä lähtökohdista ilman että jäävät sen vangiksi.