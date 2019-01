Tällainen on Trumpin uusi haastaja – Kamala Harris pyrkii demokraattien presidenttiehdokkaaksi

Harris, 54, sanoi pyrkivänsä presidentiksi, koska hän haluaa taistella vääryyksiä kohtaan, jotka ovat nousseet esille Trumpin presidenttikaudella. Demokraattipoliitikko on edustanut Kalifornian osavaltiota senaatissa vuodesta 2017.

Kritisoi Trumpia

Harrisin isä on jamaikalainen ja äiti intialainen. Harris on ensimmäinen maahanmuuttotaustainen nainen, joka on ilmoittanut pyrkivänsä presidentiksi 2020. Ennen poliittista uraansa Harris työskenteli syyttäjänä.