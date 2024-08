Harris esitteli talouslinjansa – houkuttelee äänestäjiä hintojen alentamisella

– Kaikilla mittareilla mitattuna taloutemme on maailman vahvin. Mutta monet amerikkalaiset eivät vielä tunne tätä edistystä jokapäiväisessä elämässään, Harris sanoi.

Harris esitti puheessaan ensimmäistä kertaa visionsa inflaation torjumiseksi, minkä on kritisoitu nousseen ongelmaksi nykyisen presidentin Joe Bidenin kaudella.

Suuri osa Bidenin talouslinjasta on siirtynyt suoraan tämän varapresidenttinä toimivan Harrisin kampanjaan. Republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin kampanjatiimissä Harrisia pyritäänkin sitomaan Bideniin.

– Kamala Harris on ollut virassa kolme ja puoli vuotta, ja kaikki mitä hän on tehnyt, on rikkonut talouden. Kamala ei pääse eroon bidenomicsin hajusta, Trumpin kampanja kommentoi nykyhallinnon talouspolitiikkaan viittaavaa termiä käyttäen.