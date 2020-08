Heidän joukostaan nousevat SDP:n uudet varapuheenjohtajat – Marin syrjäyttää Rinteen puolueen johdossa

Ehdokkaista Skinnari toimii tälläkin hetkellä SDP:n varapuheenjohtajistossa. Hän on puolueen valintajärjestyksessä kolmas varapuheenjohtaja. SDP:n toisen varapuheenjohtajan paikka on ollut täyttämättä edesmenneen Maarit Feldt-Rannan jälkeen.

SDP:n varapuheenjohtajaehdokkaat 2020

Timo Harakka

Timo Harakka, 57, on liikenne- ja viestintäministeri ja toisen kauden kansanedustaja Helsingistä. Harakka toimi aikaisemmin Rinteen hallituksessa työministerinä.

Harakka on koulutukseltaan teatteritaiteen maisteri. Hän kertoo varapuheenjohtajaehdokkaana ajavansa erityisesti Rinteen hallituksen talouspolitiikan linjaa ja työntekijöiden asemaa.

Aki Lindén

Aki Lindén, 68, on ensimmäisen kauden kansanedustaja Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Turussa asuva Lindén on työskennellyt ennen kansanedustajan tehtäviään muun muassa lääkärinä ja terveydenhuollon johtotehtävissä.

Lindén nimeää vahvuudekseen sote-osaamisen. Hän on toiminut muun muassa Varsinais-Suomen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien toimitusjohtajana.

SDP:n suurimmaksi haasteeksi Lindén nimeää perussuomalaisten harjoittaman populismin haastamisen. Lindén on ehdolla myös SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

Niina Malm

Niina Malm, 38, on ensimmäisen kauden kansanedustaja Imatralta. Malm on toiminut aikaisemmin pääluottamusmiehenä Ovakon terästehtaalla ja toimii Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Malm on toiminut muun muassa Metalliliiton ja Teollisuusliiton liittokokousedustajana ja liittovaltuutettuna. Malm kertoo pääteemoikseen työelämän ja sen sopimuskultuurin puolustamisen.

Malm on suorittanut logistiikan perustutkinnon Imatran ammattioppilaitoksessa.

Matias Mäkynen

Matias Mäkynen, 29, on ensimmäisen kauden kansanedustaja Vaasasta. Mäkynen on SDP:n puoluehallituksen jäsen ja Pohjanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja.

Ville Skinnari

Ville Skinnari, 46, on kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri ja toisen kauden kansanedustaja Lahdesta. Skinnari on nykyinen SDP:n kolmas varapuheenjohtaja. Hän on toiminut aikaisemmin SDP:n puoluehallituksen jäsenenä.