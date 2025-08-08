Tasoristeysonnettomuus Heinävedellä – juna ja henkilöauto törmänneet

Kuvassa tasoristeyksestä kertova liikennemerkki Turussa 2023.
Kuvituskuva.Jaakko Stenroos/All Over Press
Osa autossa matkustaneista on loukkaantunut tasoristeysonnettomuudessa Heinävedellä.

Pohjois-Karjalassa Heinävedellä on sattunut junan ja henkilöauton tasoristeysonnettomuus, kertoo Itä-Suomen poliisi.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta raideliikenneonnettomuudesta Heinävedellä aamupäivällä.

Ensitietojen mukaan osa autossa matkustaneista on loukkaantunut. Heidän vammojensa vakavuutta selvitetään yhdessä ensihoidon ja pelastuslaitoksen kanssa. 

Onnettomuusautossa olleet ovat ulkomaan kansalaisia, kertoo poliisi.

Juna on pysynyt raiteilla, ja matkan jatkamista selvitetään. Junassa matkustaneet eivät ensitiedon mukaan ole loukkaantuneet. 

Tarkempi onnettomuuspaikka on Karhilantien tasoristeys. Tasoristeyksessä ei ole puomeja. 

Uutista päivitetty kello 14:18:  Päivitetty juttuun poliisin tiedot.

