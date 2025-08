Loimaalla Varsinais-Suomessa on tapahtunut tasoristeysonnettomuus.

Onnettomuuspaikka on Karhunkyläntiellä sijaitseva Piltolan tasoristeys. VR kertoo, että junaliikenne on poikki Turun ja Toijalan välillä ja junia on korvattu busseilla.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan myös tie on suljettu liikenteeltä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen raideliikenneonnettomuudesta iltapäivällä puoli viiden jälkeen.

