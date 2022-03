Taru sormusten herrasta -näyttelijä yllätti lähetyksessä – vinoili Vladimir Putinille Klonkku-imitaatiollaan

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan torstaina, 24.2.

YK:n mukaan 1,5 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta.

Mariupolin satamakaupungin humanitaarinen tilanne on katastrofaalinen ja pahenee päivä päivältä, arvioi Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö.

Ukraina ja Venäjä neuvottelivat jälleen tänään, evakuointireittien sopimisessa tapahtui pientä edistystä.

Taru sormusten herrasta - sekä useista Marvel-elokuvista tunnettu brittinäyttelijä Andy Serkis, 57, yllätti yhdysvaltalaisen talk show -isäntä Stephen Colbertin hiljattain imitaatiollaan, jolla otti kantaa Ukrainan sotaan. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan torstaina 24. helmikuuta ja sota maassa on kestänyt jo lähes kaksi viikkoa.

Serkis vieraili hiljattain Colbertin ohjelmassa The Late Show with Stephen Colbert, jossa hän päätyi esittämään spontaanisti imitaation Taru sormusten herrasta -elokuvien Klonkku-hahmosta, joka on yksi Serkisin tunnetuimmista roolitöistä. Imitaation aikana "Klonkku" esitti yllättäen kommentteja, jotka olisivat voineet olla Venäjän presidentti Vladimir Putinin suusta.

– Klonkku oli tällä puolella, ja Smeagol tällä puolella, ja hän sanoisi asioita kuten "Me haluamme sen. Me tarvitsemme sen. Meidän on saatava Kiova", Serkis sanoi hahmoa esittäessään.

– "Ei aarre, he asettavat pakotteita." "Pakotteita? Pakotteita, aarre? Mikäli he tekevät mitään, me tulemme antamaan heille täyslaidallisen takaisin", Serkis jatkoi hahmona.

Colbert seurasi esitystä tarkkaavaisena, jonka päätyttyä hän nousi ylös ja esitti Serkisille puolestaan aplodit.