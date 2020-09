Tartuntatautipäivärahojen maksamisen perusteisiin ei muutoksia – vaatimukset henkilön oman toiminnan vaikutuksesta kaatuivat lakiin

Suomessa keskusteltiin loppukesästä vilkkaasti siitä, pitääkö täyttä tartuntatautipäivärahaa maksaa henkilölle, joka on mahdollisesti oman toimintansa johdosta altistunut koronaviruksen tartunnalle. Tällainen on tilanne esimerkiksi silloin, kun henkilö on lähtenyt matkalle maahan, jonka tautitilanne on Suomea huonompi.