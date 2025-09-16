Muusikko Tarja Turunen kertoo, että hänen keikkajärjestäjänsä on mennyt konkurssiin ja jättänyt palkkiot maksamatta.

Muusikko Tarja Turunen kertoo Instagramissa, että hänen keikkajärjestäjänsä on mennyt konkurssiin ja jättänyt hänet ja muut kiertueen työntekijät ilman palkkiota.

– Rakkaat ystäväni. Tie musiikin ja taikuuden pariin ei ole aina esteetön. Valitettavasti neljän joulukonserttini järjestäjä, Arivati ​​Entertainment GmbH, on hakeutunut konkurssiin. Vaikka järjestäjä oli tietoinen taloudellisista vaikeuksistaan, se keräsi lipputulot maksamatta tapahtumapaikoille tai artisteille ja hakeutui sen jälkeen konkurssiin.⁣

Turunen kertoo, että Saksan lain mukaan tämä tarkoittaa, että näiden esitysten lipputulot ovat menetetty.

– Tämä jättää meidät erittäin vaikeaan tilanteeseen.

Turunen kertoo, että he joutuivat tekemään uudelleenjärjestelyjä, jotta saivat kiertueen toteutumaan.

– Pelastaaksemme konsertit ja kunnioittaaksemme lippujanne, olemme päättäneet ottaa täyden vastuun esityksistä. Teemme kaikkemme pitääksemme joulumielen elossa ja varmistaaksemme, että voimme jakaa nämä arvokkaat hetket yhdessä. ⁣

Fanit ovat kommentoineet Turusen päivitystä sankoin joukoin.

– Rakas Tarja, suuret kiitokset tästä vaikeasta päätöksestä ja siitä, että me fanit voimme silti nauttia joulukonserteista!