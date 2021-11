Tapparan Jussi Tapolan kotiläksyt jäivät tekemättä, Ässät-kollegalta paljonpuhuva reaktio – paalutti faktat esiin omalla vuorollaan

Ässät on ylivoimatilastossa kahdeksalla osumallaan koko sarjan toiseksi viimeisenä, kun taas yhdeksän ylivoimamaalin Tappara on kahta pykälää ylempänä sijalla 12.

– Tietysti hieno alivoimataistelu oli koko ajan. Tiedetään, että Ässillä on hyvä, taitava ylivoima ja he on tehneet paljon tulosta sillä, että se oli hyvin pelattu, Tapola aloitti vastauksensa.