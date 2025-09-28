Jääkiekon NHL:n Columbus Blue Jacketsin syksyn harjoitusleirillä mukana ollut Oiva Keskinen, 21, pelaa tämän kauden Tapparan riveissä. Seura tiedotti asiasta sunnuntai-iltana.

Tapparan tiedotteen mukaan Columbuksessa katsottiin, että Keskisen kehityksen kannalta on parempaa pelata kausi Liigaa Tampereella. Keskiselle kausi on kolmas kotimaisessa pääsarjassa. Keskinen teki toukokuussa kolmen vuoden tulokassopimuksen Columbuksen kanssa.

Keskinen pelasi viime kaudella 59 runkosarjaottelua tehopisteillä 15+20=35 ja oli Tapparan tehokkain keskushyökkääjä. Uran ensimmäisellä kaudella tuli Suomen mestaruus. Tuolloin pelejä kertyi runkosarja ja pudotuspelit mukaanlukien 70 ja tehoja 9+27=36.

– Keskisen saaminen sentterivahvuuteen on tärkeä asia tämän kauden joukkueen rakentumisessa. Haluan kiittää Columbuksen seurajohtoa hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa Oivan takaisin kirvespaitaan, Tapparan GM Janne Vuorinen kommentoi Tapparan tiedotteessa.