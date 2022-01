SM-liigalle ensimmäinen naispuolinen toimitusjohtaja – siirtyy pestiin Triplan johdosta

Kati Kivimäki on SM-liigan seuraava toimitusjohtaja. Hän korvaa tehtävässä Riku Kallioniemen, joka puolestaan siirtyi liigayhtiön johtoon vuonna 2016.

Kivimäki on tähän asti toiminut Pasilassa sijaitsevan kauppakeskuskompleksin Mall of Triplan toimitusjohtajana. Vuonna 1973 syntynyt ja kaupallisen korkeakoulututkinnon (MBA) opiskellut Kivimäki on SM-liigan ensimmäinen naispuolinen toimitusjohtaja.