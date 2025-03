SM-liigassa ihmetemppu? MTV Urheilu piirsi runkosarjan loppuratkaisut raa'alla kaavalla

MTV Urheilu ennakoi jääkiekon SM-liigan runkosarjan loppusijoitukset joukkueiden viime aikojen pistekeskiarvojen turvin.

SM-liigan runkosarjan päätöskierros pelataan lauantaina 15. maaliskuuta. Sitä ennen on vielä jäljellä 4–6 ottelua joukkueesta riippuen.

Taistelu käy armottomana ympäri sarjataulukkoa. Ilveksen runkosarjavoitto ei ole vielä varma, suorista puolivälieräpaikoista (TOP4) väännetään rajusti ja yksikin piste voi olla ratkaiseva pudotuspeli- ja playout-viivoilla.

SM-liigan tilanne 3. maaliskuuta:

Sijoitus Joukkue 3p. voitot Maaliero Pisteet 1. Ilves 30 163-130 104 2. Lukko 28 183-142 98 3. HIFK 24 162-158 97 4. SaiPa 27 163-157 95 ------------ 5. KalPa 25 174-133 95 6. KooKoo 21 188-155 91 7. Ässät 24 149-147 88 8. K-Espoo 19 149-155 84 9. HPK 21 144-157 83 10. Tappara 21 163-156 81 11. Sport 15 154-163 74 12. Pelicans 19 161-164 71 ------------ 13. TPS 17 160-175 71 14. Kärpät 17 162-181 71 ------------ 15. JYP 17 151-182 69 16. Jukurit 11 116-187 42

Jos joukkueet ovat tasapisteissä, sijoituksen ratkaisevat tässä järjestyksessä 1) kolmen pisteen voitot, 2) maaliero, 3) tehdyt maalit, 4) keskinäiset ottelut.

Viimeisen kymmenen ottelun kuntopuntarissa kärkiseurana on KalPa (2,5 pistettä ottelua kohden). KooKoo ja HPK täydentävät kärkikolmikon ennen liigajohtaja Ilvestä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

KalPa ja SaiPa taistelevat paikasta auringossa eli SM-liigan runkosarjan neljän parhaan joukossa. KalPa on viime aikojen kuumin joukkue liigassa.Mikko Lieri / All Over Press

Toisessa päässä ovat puolestaan Jukurit (0,6 p./ott.), JYP (0,7) ja Kärpät (0,8).

Jos joukkueiden loppuohjelmaan käyttää suoraan niiden 10 viime ottelun pistekeskiarvoa, KalPa on sarjataulukon suurin nousija. Se pomppaisi viidenneltä sijalta toiseksi Ilveksen perään.

Myös HIFK ohittaisi tällä hetkellä toisena olevan Lukon. Tyvipäässä muutokset olisivat pienempiä: Pelicans ohittaisi Sportin kolmen pisteen voittojen turvin.

SM-liigan lopputilanne joukkueiden nykyisillä pistetahdeilla:

Sijoitus Joukkue Otteluja

pelaamatta Pistekeskiarvo

(viim 10 ott.) Loppupisteet 1. Ilves 5 2,0 114 2. KalPa 6 2,5 110 3. HIFK 4 2,0 105 4. Lukko 5 1,2 104 ------------ 5. SaiPa 5 1,4 102 6. KooKoo 5 2,3 102 7. Ässät 5 1,3 95 8. K-Espoo 6 1,7 94 9. HPK 5 2,1 93 10. Tappara 6 1,2 88 11. Pelicans 5 1,6 79 12. Sport 5 1,0 79 ------------ 13. TPS 6 1,2 78 14. Kärpät 5 0,8 75 ------------ 15. JYP 5 0,7 72 16. Jukurit 6 0,6 45

Tarkastelussa on huomioitu vain täydet pisteet (esimerkiksi 7,5 pistettä = 7 pistettä).

Tarkastelussa ei ole huomioitu lainkaan joukkueiden vastustajia jäljellä olevissa otteluissa. Esimerkiksi suureksi nousijaksi kaavailtu KalPa kohtaa vielä liigakärki Ilveksen kahdesti. Päävalmentajaansa maanantaina vaihtaneella Kärpillä on puolestaan vielä tuplaottelut Tapparaa ja HIFK:ta vastaan. Myös kaksi Satakunnan paikallispeliä Ässien ja Lukon välillä ovat panoksiltaan isoja.

Tämän spekulatiivisen runkosarjaratkaisun seurauksena JYP kohtaisi Jukurit playout-sarjassa, jonka häviäjän kohtalona on liigakarsinta. TPS:n ja Kärppien kausi päättyisi runkosarjaan.

Ilveksen, KalPan, HIFK:n ja Lukon lepuuttaessa rivejään, pudotuspelien avauskierroksella mittelisivät parit SaiPa–Sport, KooKoo–Pelicans, Ässät–Tappara ja KIekko-Espoo–HPK. Avauskierros pelataan paras viidestä -systeemillä.