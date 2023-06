Tappaja pääsi ehdonalaiseen alle kolmessa vuodessa – poliisi uskoo miehen valmistelleen nyt uutta surmaa, otettiin kiinni

Mies on ollut epäillyn rikoksen aikaan ehdonalaisessa vapaudessa, alle kolme vuotta tappotuomion jälkeen.

Poliisi: Mies hankki välineet

– Esitutkinnassa on selvinnyt, että hän oli hankkinut erilaisia välineitä, eli ampuma- tai teräaseita, joita tämän rikosnimikkeen täyttyminen vaatii, Granroth kertoo.

Granrothin mukaan epäiltyä henkirikossuunnitelmaa ei voida luonnehtia luonteeltaan poliittiseksi. Taustalla on poliisin arvion mukaan ollut silti "jonkinlaista kaunaa yhteiskuntaa kohtaan".

Huolestunut ilmoitus

– Poliisissa piti tehdä päätöksiä siitä, että tähän asiaan puututaan. Poliisin yhtenä tärkeänä ohjaavana tekijänä on kuitenkin se, että rikokset mieluummin estetään ennalta kuin annetaan tapahtua.

Vangitsemistietoihin epäillyn rikoksen tapahtuma-ajaksi on merkitty 30. toukokuuta. Syyte asiassa on nostettava 13. heinäkuuta mennessä.

"Turhaa yrittää analysoida"

Tutkinnanjohtaja Granrothin mukaan esitutkinta on vielä alkutekijöissään. Epäiltyä on tähän mennessä ennätetty kuulustella, mutta lisää kuulemisia on luvassa.