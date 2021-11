Tanskassa kaaharit voivat menettää ajoneuvonsa valtiolle – näin ankarat rangaistukset ovat vaikuttaneet liikennekäyttäytymiseen

Lisäävätkö rangaistukset liikenneturvallisuutta?

– Nämä ovat monimutkaisia asioita, koska meillä on niin monenlaisia henkilöitä, jotka syyllistyvät rikoksiin. On sillä tavalla ongelmallisia henkilöitä, että mikään pelote tai kiinnijoutumisen riski ei vaikuta heihin. Sitten on sellaisia, jotka punnitsevat sitä ja ajattelevat. Suurin osa meistä on siltä väliltä, Kekkonen pohtii.