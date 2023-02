Tänään vietetään ystävänpäivää – näitä asioita suomalaiset ystävissä arvostavat

– Sanoisin, että ystävyys on vuosien varrella tiivistynyt ja suhteet ovat syventyneet. Mitä enemmän on tutustunut näihin ihmisiin, sitä enemmän luottamuskin on kasvanut, ja tietää, että näistä ihmisistä on tullut tosi, tosi rakkaita, Tuisku kertoo.