Suomalaiset ylistävät ystävyyttä: "Ei ihmiset pärjää ilman ystäviä'"

Ystävänpäivää vietetään tänään 14. helmikuuta. Huomenta Suomi kävi kysymässä suomalaisilta, milloin heidän elämässään on ollut tilanne, jolloin ystävän tuki on ollut erityisen arvokasta. Yhteistä vastauksissa oli se, että ystävää kaivattiin rinnalle niin elämän iloissa kuin suruissakin.

Suomessa ystävänpäivää pidetään tavallisimmin ystävien juhlana, nimensä mukaisesti. On toki myös yleistä, että Valentinin päivänä muistetaan sekä kumppania että ystäviä.

Kansainvälisesti puolestaan juhlapäivä on ennemminkin rakastavaisten juhlapäivä.

Ystävät ovat korvaamattomia

Kaikki MTV:n Huomenta Suomi -ohjelman haastattelemat kansalaiset olivat yhtä mieltä siitä, että ystävät ovat korvaamaton osa elämää.

– Jokaisessa elämäntilanteessa ystävien tuki on tärkeää. Ei ihmiset pärjää ilman ystäviä. Näin se on. On kyseessä sitten puoliso tai kaveri, kuvaa Ari Perkiö.

Ari Perkiö oli parhaillaan ystävänsä kanssa kahvilla Kauppakeskus Triplassa.

Ystävykset Cia Niukkanen ja Laura Linna ovat samaa mieltä. Murheet tuntuvat kevyemmiltä, kun ne saa jakaa toisen kanssa. Myös ilon hetket ja onnistumiset tuntuvat hienommilta jaettuina. Kuuluuhaan sanontakin, että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo.

– Vaikka, kun on mennyt naimisiin. Sen hetken on saanut jakaa ystävien kanssa. Ja myös ne ei niin maata mullistavat hetket, mutta silti tärkeät, on saanut jakaa ystävien kanssa, Linna luettelee.

Niukkanen nostaa esille sen, miten tärkeää on olla ystävien kanssa tekemisissä säännöllisesti, eikä vain tällaisena erityisenä päivänä.

– Se, että on viikoittain tekemisissä niiden läheisten ystävien kanssa, niin se on sellainen asia, joka lämmittää useinkin mieltä.

Elämässä voi joskus tulla suuriakin vastoinkäymisiä, jolloin edes oma koti ei ole itsestäänselvyys. Näin on käynyt Matias Mäkelälle.

– Useita tilanteita ollut, joissa ystävä on ollut korvaamaton. Esimerkiksi silloin, kun ei ole ollut kattoa pään päällä. Tuollaisissa tilanteissa ystävät auttavat.

Millä tavalla suomalaiset viettävät ystävänpäivää? Katso yllä olevalta videolta koko haastattelu.

