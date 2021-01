Kolmekymppinen Mimmi sai ystävän 89-vuotiaasta Pirkosta: "Kemiat kohtasivat heti"

Vaikka Suomen talvi näyttää huonointa puoltaan, Mimmi kaataa glögiä kahteen kertakäyttömukiin kerrostalon sisäpihalla. Pirkko sen sijaan on tuonut pientä purtavaa niin kuin hänellä usein on tapana.

Vaikka kaverukset jakavat yhteisen pihapiirin, he eivät ole tavanneet aivan sattumalta. Espoon seurakuntien Arkiystävä-toiminta saattoi heidät yli vuosi sitten yhteen, ja nyt he ovat yhteyksissä viikoittain.

– Pirkko on todella jalat maassa oleva ihminen. Jos itselläni on joskus kiireitä arjessa, niin Pirkon luona käyminen maadoittaa todella hyvin, Mimmi kertoo.



Mitä Pirkko arvostaa Mimmissä ja miksi ystävyys on hänelle erityisen tärkeää? Katso sympaattinen yhteishaastattelu yllä olevalta videolta!