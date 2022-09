Elastinen esiintyy tänä syksynä vain kerran televisiossa – kertoo, mitä Elämä Lapselle -konsertissa on luvassa

Lähes 30 vuotta järjestetty konsertti on Elastiselle ollut jo pitkään vuoden tärkein TV-esiintyminen.

Elastinen, eli Kimmo Laiho, 41, on paitsi menestynyt artisti myös isä kolmelle lapselle, jotka ovat hänen mukaansa lisänneet Elämä Lapselle -konsertin ja kummitoiminnan merkitystä entisestään.

– Aina on ollut ilo ja onni tukea kaikkea muutakin hyväntekeväisyyttä, mutta tuo (kummitoiminta) on sellainen, joka koskettaa niin läheltä kaikkia, kun siinä on kyse meidän lapsista.