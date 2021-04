Tänään mitattu kevään lämpimimmät lukemat ja huomenna vain paranee: Hätyytellään jopa 20 asteen rajaa!

– Kaikkein korkein lukema on tasan kahdeksantoista astetta Kaarinan Yltöisessä. Turussa on mitattu 17,9 astetta. Helsinki-Vantaalla ja Porissa on mitattu 17,4 asteeen lukemat. Lapissakin on ollut yli kymmenen asteen lämpötiloja ihan yleisesti, Jokela kertoo.