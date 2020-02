Tampereen sortumavaarassa olevan talon naapuri suree evakuoitujen tilannetta: "On se erittäin ikävää, kun joutuu omasta kodistaan lähtemään"

MTV uutisoi aiemmin Tampereella sortumavaarassa olevasta kaksikerroksisesta asuintalosta. Tuurnankadulla Kaarilassa Vaakkolammin alueella sijaitseva talo on asetettu tilapäiseen käyttökieltoon ja asukkaat on evakuoitu.

Naapuri suree tilannetta

– On se tietenkin erittäin ikävä ja kova kohtalo. Miettii itse kullekin, jos se omalle kohdalle tapahtuu. Kyse on kuitenkin omasta kodista ja omasta kotiympäristöstä, ja jos siitä joutuu lähtemään, niin erittäin ikävä asia.

Koskelan mukaan Vaakkolammin alue on suosittua virkistys- ja ulkoilualuetta, joka oli aikoinaan osa Pohjois-Pirkkalaa. Tampereen kaupunkiin se liitettiin vasta myöhemmin.

Apua tarjolla

Pienkerrostalon asukkailta on yllättäen lähtenyt koti alta. Tampereen kaupungin palvelupäällikkö Taru Herranen myöntää, että tilanne on erittäin kurja, mutta apua on saatavilla.