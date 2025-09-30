Tampereen Ilves on solminut lyhytaikaisen sopimuksen hyökkääjä Joel Kerkkäsen kanssa.
Kerkkänen on Ilveksen matkassa marraskuun 2. päivään asti.
26-vuotias hyökkääjä pelasi viime vuonna 35 SM-liigaottelua Sportin, HIFK:n ja HPK:n riveissä tehoin 0+1. Hän siirtyi kuluvaksi kaudeksi Mestikseen Joensuun Kiekko-Poikiin.
Kerkkänen tuo leveyttä Ilves-rosteriin, sillä joukkue kärsii useista loukkaantumisista. Tänään seura tiedotti hyökkääjä Carl Klingbergin olevan sivussa neljän kuukauden ajan.
Ilveksen alkukausi on ollut tuloksellisesti karmea. Mestarisuosikkeihin kuuluva nippu on koko sarjan viimeisenä kolmen liigaviikon jälkeen.