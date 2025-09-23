SM-liigassa pelaava Tampereen Ilves on tehnyt marraskuun alkuun asti ulottuvan sopimuksen Julius Hermosen kanssa.

3. marraskuuta asti ulottuva sopimus sisältää Ilveksen option loppukaudesta.

– Meillä on ollut ja tulee olemaan pidempiaikaisia poissaoloja kokoonpanossamme. Ennen marraskuun maajoukkuetaukoa ohjelmassamme on paljon Liiga- ja CHL-pelejä, usein myös peräkkäisinä päivinä, joten tarvitsemme lisää kilpailua ja laajuutta kokoonpanoomme, Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela perustelee tiedotteessa.

Edellisestä SM-liigaottelusta Ilveksen kokoonpanosta uupuivat muun muassa Kasper Björkqvist, Ondrej Kos ja Samuli Ratinen.

28-vuotias Hermonen on edustanut koko tähänastisen uransa vain Kärppiä. Hän on pelannut 277 SM-liigaottelua tehoin 23+38=61 pistettä.

Viime kaudella Hermonen teki yhden kauden piste-ennätyksensä, kun hän saalisti 58 ottelussa 18 tehopistettä.