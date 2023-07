Tampereen aluetta piinaa tuntematon tuhopolttaja tai jopa monta – rakennuksia palanut kevään jälkeen yli 20

Ensimmäinen tutkittavana olevista paloista sytytettiin 20. huhtikuuta. Sen jälkeen tapauksia on ollut lyhyen ajan sisällä useita Tampereen eri kaupunginosissa sekä Nokialla, Ylöjärvellä ja Pirkkalassa.

Kohteeksi on valikoitunut pääsääntöisesti hylättyjä rakennuksia ja rakennelmia, kuten omakotitaloja ja vajoja.

– Tulipaloja on lukumääräisesti paljon. Paloissa on yhdistäviä tekijöitä, mutta eroavaisuuksiakin on itse asiassa aika paljon, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Pekka Ylinen.