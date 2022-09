Pirkanmaalla tutkinnassa tahallaan sytytettyjen palojen sarja: 12 erillistä palopaikkaa

Pirkanmaalla on tapahtunut elo-syyskuussa poikkeuksellinen mahdollisten tuhopolttojen sarja. Alle kahdessa kuukaudessa peräti 12 rakennusta on tuikattu tuleen. Poliisi kertoo, että palopaikoissa on selkeitä viitteitä siitä, että rakennukset olisi sytytetty tahallaan.