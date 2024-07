Tampere on varsinainen saunalauttojen mekka – lisääkin tulisi, mutta satamat ovat täynnä

Saunalautat ovat lisääntyneet selvästi Tampereella. Tampereella on saunalauttoja kaupallisessa ja yksityisessä käytössä arviolta jopa sata, arvioidaan kaupungilta. Lisää olisi tulossa, mutta satamapaikat ovat täynnä.

Saunalautta on herkkä tuulelle, joten liikennöinti on säästä kiinni. Pyhäjärvellä liikennöivä saunalauttayritys ei lähde vesille, jos tuulta on yli kuusi metriä sekunnissa.