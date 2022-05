Tampere on Suomen suosituin kaupunki – nämä seikat saivat jyväskyläläisen Katjan jäämään kaupunkiin

Tampereen kaupunki on melkoisessa nosteessa jääkiekon SM-liigamestaruuden vuoksi. Lisäksi kaupungissa järjestetään tänä keväänä jääkiekon MM-kisat ja monia muita isoja tapahtumia.

Tampere on nyt kuuma kaupunki.

Visit Tampereen mukaan suosion eteen on tehty kovasti töitä ja tuleviin tapahtumiin on valmistauduttu huolella.

– Tampere on hyvin menestynyt brändi tällä hetkellä. Täällä on onnistuttu investoimaan kaupunkiin, mikä on luonut hyvän kierteen. Tampereella on tietenkin ihmiset, jotka luovat Tampereen rennon tunnelman, sanoo Visit Tampereen kumppanuus- ja markkinointijohtaja Noora Heino.

– Me ollaan valmistauduttu jo hyvin pitkään. Me olemme tehneet kansainvälisille medioille tiedotteita ja meillä on käynyt mediaa täällä. Sen lisäksi olemme tietenkin tehneet kansainvälisiä kampanjoita ja ratsastettu näillä hienoilla jääkiekkoaiheilla, kuten MM-kisoilla ja NHL:llä, saunalla ja luonnolla viime aikoina.

Jyväskyläläinen Katja kaipasi isompaa kaupunkia

Jyväskylästä jo 2000-luvun alussa Tampereelle muuttanut Katja Lehtinen on viihtynyt kaupungissa. Tampereella houkuttavat muun muassa ravintola- ja kulttuuritarjonta, harrastusmahdollisuudet sekä edullisemmat asuntojen hinnat verrattuna pääkaupunkiseutuun.

– Aluksi kaipasin Jyväskylässä asuessani isompaa kaupunkia, mutta pääkaupunkiseutu tuntui liian isolta. Tämä on jotain siltä väliltä, Lehtinen sanoo.

Kun Lehtiseltä kysytään mistä hän on kotoisin, vastaaminen tuottaa hankaluuksia.

– Tää on tosi vaikee. Monesti kuitenkin vastaan Jyväskylän, kun siellä oli lapsuus. Puolet perheestämme on paljasjalkaisia tamperelaisia ja lapset osaavat vääntää tätä mansen kieltäkin, niin kyllä me ollaan aika vahvasti tänne juurruttu.