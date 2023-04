Tammelalaismies saapui isänsä luo puhdistamaan revolveria, ase laukesi ja isä kuoli – syyttäjä vaatii tuomiota taposta

Syyttäjä vaatii miehelle vaihtoehtoisesti tapon sijaan tuomiota törkeästä kuolemantuottamuksesta. Miestä vastaan on nostettu myös syyte ampuma-aserikoksesta.

Syytetty vetoaa vahinkoon

– Tuossa yhteydessä ase on lauennut, ja luoti on osunut (uhrin) päähän ja hän on saanut surmansa, vastauksessa todetaan.