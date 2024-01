Syyttäjä: Parikymppinen mies ampui puolisoaan kasvoihin putkihaulikolla

Syytteissä on kyse tapahtumista viime vuoden huhtikuun lopulla. Syytetty mies oli hankkinut erityisen vaaralliseksi ampuma-aseeksi luokiteltavan putkihaulikon aiemmin samana päivänä. Riidatonta jutussa on, että mies oli käsitellyt asetta pienessä huoneessa sillä seurauksella, että se laukesi kohti uhrin kasvoja.

Toinenkin henkilö vaarassa

– (Syytetty) myöntää aiheuttaneensa teonkuvauksen mukaiset vammat (uhrille) ja myöntää käsitelleensä putkihaulikkoa omakotitalon yläkerrassa niin, että se on lauennut kerran ja laukaus on osunut (uhria) kasvoihin. (Syytetyn) menettelyssä on kuitenkin ollut kyse tuottamuksesta, vastauksessa kirjoitetaan.