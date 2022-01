Tämän sähköauton toimintamatka on niin lyhyt, että pomokin myöntää, ettei se välttämättä riitä talouden ainoaksi autoksi

Japanilainen Mazda toi viime vuonna markkinoille nimeä MX-30 tottelevan sähköauton . Auton design on voittanut monet puolelleen, ja kaapparimalliset takaovet ovat piristävä yksityiskohta muutenkin tyylikkäässä autossa.

Se, mistä MX-30 ei ole saanut erityisiä kehuja, on sen poikkeuksellisen lyhyt toimintamatka, joka on WLTP-syklillä mitattuna vain noin 200 kilometriä. Amerikkalaisen EPA-standardin mukainen toimintamatka on vain 100 mailia eli noin 160 kilometriä. Auton 35,5 kilowattitunnin akusto onkin huomattavasti pienempi kuin vastaavasti hinnoitelluilla kilpailijoilla.