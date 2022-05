Tämä Vantaan Kivistön joukkotappelusta tiedetään: Epäillyiltä löydettiin huumeita ja pesäpallomaila – poliisi uskoo miesten jahdanneen karkuun pyrkineitä

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Timo Luoto kertoo, että kaikki kiinniotetut on sittemmin vapautettu.

– Heidät on kuultu, ja heiltä on saatu näkemys asioihin. Heidät on pidätysaikojen puitteissa kuulustelujen jälkeen vapautettu.