Tämä tilanne oli liikaa Yhdysvaltojen Masked Singerissa – tähtikoomikko poistui kuvauksista, kun hahmon takaa paljastui kohupoliitikko: "Minulle riitti"

Yhdysvaltojen Masked Singer -ohjelmassa nähtiin kuluvalla viikolla dramaattinen tilanne, kun Jack in the Box -hahmon takaa ilmestyi yllättävä henkilö. Maskin poistamisen jälkeen selvisi, että puvun sisällä oli republikaanipoliitikko ja New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani, joka on toiminut ex-presidentti Donald Trumpin asianajajana.