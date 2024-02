Prinssi Harry on matkalla Lontooseen ilman Meghania – prinssi William astuu kansan eteen keskiviikkona

Prinssi Harry on matkalla Lontooseen tapaamaan syöpädiagnoosin saanutta isäänsä kuningas Charlesia , kertoo Daily Mail . Lähde kertoo, että Harryn puoliso herttuatar Meghan ja parin lapset Archie , 4, ja Lilibet , 2, eivät ole mukana, vaan jäivät perheen kotiin Los Angelesiin. Harryn odotetaan saapuvan Lontooseen noin puolen päivän aikaan paikallista aikaa.

Lähteen mukaan Harry on kertonut päättäneensä lähteä välittömästi Isoon-Britanniaan ollakseen isänsä tukena. Joidenkin spekulaatioiden mukaan Harryn kiirehtiminen Lontooseen voisi kieliä tilanteen vakavuudesta, mutta toisaalta se, että Meghan ja parin lapset jäävät Yhdysvaltoihin, saattaa tarkoittaa muuta.

Copyright © 2024 BACKGRID, Inc./All Over Press

Copyright © 2024 BACKGRID, Inc./All Over Press

Copyright © 2024 BACKGRID, Inc./All Over Press

Copyright © 2024 BACKGRID, Inc./All Over Press

Harryn matka Isoon-Britanniaan on myös herättänyt toiveikkuutta sen suhteen, että hän tekisi sovinnon kuninkaallisten sukulaistensa kanssa. Harrylla on ollut tiettävästi hyvin viileät välit useisiin perheenjäseniinsä sen jälkeen, kun hän vetäytyi kuninkaallisista velvollisuuksistaan ja muutti perheineen Yhdysvaltoihin vuonna 2020.

Erityisen vaikeat välit Harrylla on isoveljeensä prinssi Williamiin, joka on kruununperijänä tällä hetkellä varsin paineistetussa tilanteessa isänsä sekä vaimonsa prinsessa Catherinen ollessa pois pelistä terveysongelmien takia. Catherine kävi läpi vatsan alueen leikkauksen kolme viikkoa sitten ja on sairauslomalla ainakin pääsiäiseen asti.