"Tämä pyörii ohraenergialla!" Maailman ensimmäinen pyörivä joulukuusimetsä Helsingissä – kuuset jaetaan ilmaiseksi

– Se on keskeinen paikka Helsingissä ja tähän on myöskin luonnollinen syy, koska tämä on lähes ainoita paikkoja, missä on riittävästi jäätä tällä hetkellä. Töölönlahden Finlandia-talon edusta jäätyy ensimmäisenä Helsingissä, sanoo Käpylehto.