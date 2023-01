Tämä on nyt asuntolainojen kuuma peruna: Taloustieteilijät tyrmäävät tuen, joka auttaisi keski- ja hyvätuloisia velallisia

Pankkeja edustava finanssiala ei puolla korkovähennysoikeuden palauttamista, joka antaisi tukea asuntovelallisille. Moni taloustieteilijä on tyrmännyt korkovähennysoikeuden palauttamisen muun muassa siksi, että sellaisenaan tuki kohdistuisi erityisesti keski- ja hyvätuloisille.

– Meidän näkemyksemme on, että sellaisenaan (tukea) ei tulisi uudelleen aktivoida. Laina-ajat ovat 20–25 vuotta, joten siinä on huomioitu asiakkaan taloudellista tilannetta hyvinkin pitkäjänteisesti. Jos tuen tarpeita on, niin sitä tulee kohdentaa niille, jotka tukea aidosti tarvitsee, sanoo Danske Bankin henkilöasiakasliiketoiminnan lainoista vastaava johtaja Sari Takala.