Tämä on Köpi Kallion elämän käännekohta: "Sitä voisi pitää pienenä onnenkantamoisena"

Radiojuontaja ja näyttelijä Juuso ”Köpi” Kallion, 32, aika kuuluu tällä hetkellä suureksi osaksi Putouksen parissa. Hän kuvailee tähänastista matkaansa ohjelmassa hauskaksi ja kiireiseksi.

– Alkuun tuntui siltä, että mitenhän nämä kaikki loksahtelevat paikalleen, mutta aika nopeasti muodostui viikkorytmi. En ole moneen viikkoon sitä enää edes miettinyt, kun viikot ovat menneet päiväni murmelina -tyylillä, Kallio kertoi MTV Uutisille 2. maaliskuuta.

Kallio on monelle suomalaiselle tuttu hahmo ja myös monen suosikki. Hän ei kuitenkaan näe paikkaansa mitenkään kovin palkitsevana. Sama ajatus hänelle tuli, kun hän astui stand up -lavoille.

– Tietyllä tavalla on hyvä, että on jo olemassa yleisöä, mutta ihmisillä on sen myötä myös odotuksia tekemisestäni. Se ei ole siltä osin palkitsevaa, koska minäkin haluan tehdä sen oman matkani, oppia ja epäonnistua sekä onnistua. Toki se on mukavaa, että ihmiset tietävät minut ja tsemppaavat. Tässä yhdistyy kaksi puolta.

Kallio ei lue mitään muuta palautetta paitsi sitä, mikä tulee hänelle henkilökohtaisesti. Erityisesti ihmiset ovat kehuneet hänen sketsihahmoaan Kari Mutasta ja imitaatioitaan.

Katso alla olevalta videolta Kari Mutasen taidonnäyte ihastuksensa pyytämisestä treffeille.

4:29 Kari Mutasen deittailutaidot kaipaavat vielä hiomista.

"Koen onnistuneeni, kun olen saanut paljon tärkeitä ihmisiä ympärilleni"

Putouksen livelähetyksessä 25. helmikuuta nähtiin näyttelijöiden hylkäämiä sketsihahmoja. Lavalla oli myös Kallio vihreässä, vartalonmyötäisessä asussaan CanSellerinä. Ajatuksen vihanneshahmosta Kallio sai Jukka Lindströmiltä ja Yasir Gailylta.

– He olivat tällaista miettineet ja kysyivät, saisiko siitä jotakin. Pyörittelin sitä mielessäni, mutta se jäi aika nopeasti sille tasolle, että nimi on se juttu ja se vitsi on aika nopeasti kuultu. Ehkä lyhyesti voisi sanoa, että se jäi sen takia pois, koska oli puujalkahahmo.

Katso video: Putouksessa on nähty myös näyttelijöiden hylättyjä sketsihahmoja. Kallion puolesta lavalla oli CanSelleri.

7:47 CanSelleri pääsi Kallion nahoissa viihdyttämään hetkeksi yleisöä.

Lähipiiri on ollut Kalliolle varsin kannustava, kuten aina. Etenkin läheisiltä ystäviltä on tullut palautetta.

– He tietävät, keitä ovat. Eniten tsemppiä on tietysti tullut työryhmästä. Siinä mielessä tätä on ollut helppo tehdä. Kun on Ylen päässä käynyt tekemässä hommia, niin Viki (Eerikkilä) on tietysti tsempannut ja sanonut, että jos väsyttää, niin hän voi tehdä jotain enemmän.

Kallio kokeekin elämänsä parhaaksi onnistumiseksi sen, että hänellä on ystäviä, jotka laittavat hänelle päivittäin viestiä ja perhe, jonka kanssa voi soitella.

– Koen onnistuneeni, kun olen saanut paljon tärkeitä ihmisiä ympärilleni. En usko muuten, että elämässäni on mitään erityisiä käännekohtia, mutta ehkä se, kun päädyin radioon sattumien kautta vuosien 2011–2012 taitteessa. Kiitokset paikallisradioon Radio Porille, kun sain siellä aloittaa oman urani. Sitä voisi pitää pienenä onnenkantamoisena. Silloin ei vielä tiennyt, mihin suuntaan kivi lähtee siitä vierimään, mutta lähti ihan hyvää suuntaan.

Katso videolta Kallion Andy McCoy -imitaatio!

1:47 Köpi Kallio oli varsin vakuuttava rokkikukko Andy McCoyna.

Kotikaupunki Pori on Kalliolle rakas paikka, ja hän voisi ehdottomasti muuttaa sinne vielä joku päivä takaisin.

– Jos joskus elämässäni saan asiat järjestykseen, ettei minua fyysisesti tarvita niin paljon Helsingissä, ainakaan ympäri vuoden, niin ehdottomasti voisin muuttaa takaisin Poriin. Siellä on suurin osa läheisimmistä ystävistäni, äiti ja isä sekä siskot, niin siinä mielessä se on hyvä paikka. Sieluni lepää siellä paremmin kuin täällä pääkaupungin melskeessä. Mutta rakas duuni on täällä, niin se on vähän kompromissi, Kallio kertoi.