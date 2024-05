Tämä on Euroviisujen toisen semifinaalin järjestys

Katso 2. semifinaalin esiintymisjärjestys:

1. Malta – Loop, Sarah Bonnici

2. Albania – Titan, Besa

3. Kreikka – Zari, Marina Satti

4. Sveitsi – The Code, Nemo

5. Tšekki – Pedestal, Aiko

– Ranska – Mon amour, Slimane

6. Itävalta – We Will Rave, Kaleen

7. Tanska – Sand, Saba

8. Armenia – Jako, Ladaniva

9. Latvia – Hollow, Dons

– Espanja – Zorra, Nebulossa

10. Marino – 11:11, Megara

11. Georgia – Firefighter, Nutsa Buzaladze

12. Belgia – Before The Party's Over, Mustii

13. Viro – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi, 5miinust x Puuluup

– Italia – La Noia, Angelina Mango

14. Israel – Hurricane, Eden Golan

15. Norja – Ulveham, Gåte

16. Alankomaat – Europapa, Joost Klein